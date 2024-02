Le prince Moulay Rachid a présidé, vendredi à Rabat, le dîner de gala offert par le roi Mohammed VI à l’occasion de la 48e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées du 19 au 24 février.

A son arrivée, le prince Moulay Rachid, président de la Fédération Royale Marocaine de Golf et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf, a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué notamment par le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Moulay Rachid a été également salué par le président du Comité national olympique marocain, Fayçal Laraichi, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed El Yacoubi, des membres de la Fédération Royale Marocaine de Golf et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf, ainsi que par d’autres personnalités.

Par la suite, le prince Moulay Rachid a rejoint le salon d’honneur où il a été salué par les invités internationaux, nationaux et les partenaires.

Moulay Rachid a ensuite rejoint la salle du dîner où il a été procédé à la projection d’un film retraçant l’histoire du Trophée Hassan II de golf et la Coupe Lalla Meryem.