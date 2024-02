Le Conseil d’Administration de la société Involys, réuni jeudi, a décidé sur proposition de son président, de nommer Mohamed El Garti en tant que nouveau directeur général, et ce à compter du 1er avril 2024.

El Garti qui occupait le poste de directeur général délégué depuis septembre 2019, succède ainsi à Mountasser Fassi Fihri, indique la société dans un communiqué.

« Le Conseil d’Administration a reçu et accepté la démission de M. Fassi Fihri de ses fonctions de directeur général et ce, au terme du mandat de management de transition et de transformation stratégique qui lui a été confié et qu’il a mené avec succès », ajoute la même source, notant que cette démission prendra effet à compter du 1er avril 2024.

Le Conseil d’Administration a également décidé de confirmer Rachid Hassane dans ses fonctions de directeur général délégué.