Bank Al Yousr, banque participative du groupe BCP, a récemment reçu deux prestigieux trophées décernés par le magazine britannique World Finance. Il s’agit du prix de la

« Meilleure Banque Participative au Maroc » ainsi que de celui de la « Meilleure Banque Participative au Maroc pour sa Qualité de Service ».

À l’occasion de la réception de ces trophées, Mouna Lebnioury, Directrice Générale de Bank Al Yousr, a déclaré : « Cette distinction est gratifiante : elle vient conforter Bank Al Yousr dans son rôle de banque participative de référence de l’entreprise au Maroc et confirmer ce que nous révélaient déjà nos clients chefs d’entreprises, dont 95% se déclarent satisfaits de notre offre bancaire au quotidien, de notre offre de financement et de notre qualité de service». Et d’ajouter: « C’est une distinction que nous devons à nos équipes».

Pour David Hann, Directeur de Projet et Administrateur des Récompenses World Finance,

« Ces récompenses témoignent de la capacité de Bank Al Yousr à fournir un produit bancaire et financier participatif à la pointe de la technologie, tout en plaçant les exigences de ses clients au premier plan de ses opérations. Bank Al Yousr s’est imposée comme le premier choix des Marocains, grâce à sa capacité à fournir une gamme de solutions financières aux problèmes de la vie quotidienne pour les particuliers et les entreprises ainsi qu’à sa relation client de premier ordre, assurée par ses employés hautement qualifiés ».

Les trophées « World Finance » récompensent chaque année les acteurs les plus performants dans différents domaines du monde de la finance.