Le ministère du Hajj et de l’Umrah du royaume d’Arabie saoudite, représenté a signé des accords avec les délégations de plus de 25 pays sur les arrangements pour la saison du Hajj 1444H, en marge de la conférence et de l’exposition des services du Hajj et de l’Umrah “Expo Hajj 2023″ dans la ville de Jeddah.

Ces accords font partie des mesures de développement offertes par le royaume d’Arabie saoudite pour améliorer l’expérience des invités Rahman à Hajj, Umrah et en visite.

Les clauses de ces accords comprennent le quota attribué à chaque pays, les points de vente et les moyens d’arrivée et de départ, ainsi que des instructions réglementaires qui améliorent la sécurité et le confort des invités Rahman du moment de la préparation pour le voyage à l’Arabie saoudite.

Dans le cadre des préparatifs en cours pour la saison du Hajj, le royaume intensifie ses efforts pour fournir des services distingués aux invités de Rahman et travailler à enrichir leurs expériences à tous les niveaux de la logistique, la sécurité, la technologie, ainsi que la culture et la connaissance, grâce au programme Rahman Guest et aux efforts concertés de tous les secteurs du gouvernement, du secteur privé, des entrepreneurs et des partenaires du monde entier.

Le ministère du Hajj et d’Umrah a annoncé plus tôt le retour des pèlerins, cette année 1444 AH, à la situation d’avant la pandémie de coronavirus, sans aucune restriction sur Umar.

L’”Expo Hajj 2023”, le plus grand rassemblement lié à Hajj et Umrah, a réuni, du 9 au 12 janvier 2023, plus de 57 pays, plus de 70 orateurs et Umrah, avec plus de 60 000 visiteurs à l’exposition.