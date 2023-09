Au fil des trente dernières années, le Maroc a enregistré des résultats probants en matière de lutte contre la tuberculose. Preuve en est que le Royaume a pu atteindre la cible 6-C des Objectifs du millénaire pour le développement avec une baisse de 33% de l’incidence estimée par l’OMS et une baisse de la mortalité de 37%.

Le taux de détection de la maladie est passé de 75% à 81%, ce qui a permis de traiter et guérir plus de 725.000 patients entre 1990 et 2021 et le taux de succès thérapeutique a été maintenu à 88 %, d’après les données du ministère de la Santé.

En dépit de cette dynamique jugée très positive, la tuberculose demeure un problème majeur de santé publique au Maroc et le rythme de baisse de l’incidence estimée de la maladie est encore insuffisant pour atteindre l’objectif d’élimination définitive de la tuberculose.

C’est dans ce but que le ministère de la Santé se prépare à déployer une large campagne de sensibilisation en vue de la prévention, la lutte et le contrôle de la tuberculose. Cette campagne qui sera articulée sur plusieurs canaux de communication aura pour cible la population, les patients et leurs familles afin d’expliquer les cas dans lesquels il faut impérativement consulter, sensibiliser autour de l’importance du dépistage chez l’entourage des patients et du suivi thérapeutique et expliciter le circuit de prise en charge médicale et médicamenteuse.

Notons que l’avènement de la pandémie de la Covid-19 a eu d’importantes répercussions sur la situation épidémiologique nationale et les performances da lutte anti tuberculeuse. En chiffres, selon la même source, 29 327 de cas de tuberculose toutes formes confondues ont été enregistrés en 2021, Plus de 3700 décès ont été notifies et 295 cas de TB pharmaco-résistante ont été déclarés.

La tuberculose reste fortement concentrée au niveau des quartiers à densité de population très élevée et des zones périurbaines des grandes agglomérations, là où l’influence des déterminants socio-économiques est la plus importante.

Soulignons également qu’en dépit de la baisse de l’incidence de la tuberculose chez les enfants au Maroc, le Département de la Santé constate une sous-détection des cas pour les enfants de moins de 4 ans et l’émergence de formes multi et ultra résistantes de tuberculose.