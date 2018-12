Infomediaire Maroc – Le Président tunisien, Béji Caïd Essebsi a salué, ce mardi, le leadership et la clairvoyance du Roi Mohammed VI.

Le leadership et la clairvoyance du Roi « ont permis de consolider les acquis du Maroc en matière de développement économique et de stabilité politique », a dit le chef de l’Etat tunisien lors d’une audience accordée à Latifa Akharbach au terme de sa mission en tant qu’ambassadeur du Royaume en Tunisie, suite à sa nomination à la tête de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

Tout en affirmant qu’il voue une grande estime au Roi, il a mis l’accent sur la grande convergence entre le Maroc et la Tunisie, chacun avec ses institutions spécifiques et son histoire propre, notamment en matière d’adhésion aux valeurs démocratiques et de choix d’un modèle de société ouverte et moderne.

Essebsi a, à cette occasion, demandé à Akharbach de transmettre au Roi Mohammed VI, ses vœux et ses meilleures salutations.

Il a, par ailleurs, souhaité à Akharbach bon succès dans son nouveau mandat à la tête d’une institution constitutionnelle qui, tout comme son homologue tunisienne la HAICA, a-t-il souligné, joue un rôle de grande importance dans la consécration de la démocratie et la consolidation de la liberté d’expression et de communication.

Pour sa part, Akharbach s’est félicitée du regain de dynamisme des relations maroco-tunisiennes au cours de ces dernières années, illustré notamment par les nombreuses visites bilatérales de haut niveau et la tenue d’un grand nombre de commissions mixtes dans divers domaines de coopération, dont notamment les droits de l’Homme, la justice et l’enseignement supérieur.

Elle a également réaffirmé l’engagement du Maroc en faveur de la construction d’un espace maghrébin intégré, paisible et prospère.

