Infomediaire Maroc – La Fondation Phosboucraaen partenariat avec JESA lance un cycle de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au profit de l’ensemble des entreprises du BTP opérants et intervenants dans les régions du Sud.

Ce cycle débute par une 1ère série de formation dédiée à la Santé et à la Sécurité au travail, et ce du lundi 24 au Jeudi 27 déc 2018 dans les locaux de la plateforme de formation de la Fondation Phosboucraa,Laayoune Learning Center. Cette première formation de secourisme en entreprise se fera en 2 sessions, chacune sur deux jours, dispensée à un nombre limité à 10 personnes afin de favoriser l’assimilation théorique et surtout pratique.

Ainsi, à la fin de cette première formation, les représentants des entreprises régionales du BTP, comme les chefs d’équipe et les opérateurs de chantier, recevront une attestation de sauveteur secouriste du travail SST (secourisme en entreprise SST) délivrée par JESA. Ils seront capables de connaître les principes de base de la prévention, de rechercher les risques pour protéger, d’examiner une victime, d’alerter les secours et de secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés. Un rôle primordial dans une longue série de standards que ce cycle de formation élaboré par la Fondation Phosboucraa s’attèlera à dispenser.

A noter que ce cycle de formation, ouvert à toutes les entreprises régionales qui ont émis l’intérêt d’y participer, traduit la volonté de la Fondation Phosboucraa d’inclure tout l’écosystème local dans la dynamique de développement urbain et territorial. Se reposant sur l’expertise d’un partenaire international tel que JESA, la Fondation Phosbcouraa offre aux différents acteurs de l’écosystème local l’opportunité de se conformer aux standards internationaux HSE et de renforcer leur expertise, clefs du succès et de performance.

Rédaction Infomediaire.