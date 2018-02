Infomediaire Maroc – Les réserves de changes de la Tunisie ont chuté à leur niveau le plus bas en 16 ans, et ce suite aux mouvements qui ont interrompu les exportations de phosphate.

Les réserves s’élevaient ainsi à 11,56 milliards de dinars (4,82 milliards de dollars) au 23 février, contre 13,70 milliards de dinars à la même période un an plus tôt. Et de ce fait, le pays ne peut couvrir actuellement que 82 jours d’importations contre 116 jours en février 2017.

A noter que cette baisse des réserves de change constitue une menace potentielle pour le paiement des dettes et des importations de nourriture et d’énergie.

Rédaction Infomediaire.