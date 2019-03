MEDI1TV poursuit la dynamique de son développement au titre de l’année 2018 avec le lancement d’une chaîne arabophone, MEDI1TV Arabic, troisième de son bouquet.



Couvrant l’Afrique du nord et le Moyen-Orient, MEDI1TV Arabic vient donc s’ajouter aux chaînes existantes MEDITV Maghreb (bilingue, pays du Maghreb et d’Europe occidentale) et MEDI1TV Afrique (francophone, Afrique de l’ouest), enrichissant ainsi le bouquet de la chaîne, indique MEDI1TV dans un communiqué publié à l’issue de la tenue, de son Conseil d’Administration sous la présidence de Hassan Khiyar, et consacrée à l’examen, entre autres, de l’activité et des résultats sociaux de l’Exercice 2018.



A cette réalisation s’ajoute le développement permanent du contenu éditorial dans les carrefours d’information avec plus de 24 éditions et flashs d’information par jour, des reportages et analyses de 50 correspondants dans le monde, ainsi que la contribution d’analystes et experts marocains et internationaux, précise la chaîne.



L’objectif est d’offrir une vue singulière de l’actualité et garantir une qualité et une diversité dans le traitement de toutes ses composantes (géo)politique, économique, sociétale, culturelle, et contribuer à favoriser le débat, à affermir le lien social et à permettre l’ouverture à la culture et au savoir, et ce en parfaite synergie avec Radio Méditerranée Internationale Medi1, poursuit la même source.



Le Conseil d’Administration a également mis en exergue le développement de la production des contenus de grande qualité en phase avec le positionnement de la chaîne et sa ligne éditoriale, avec plus de 2 000 productions de magazines et autres émissions de débats politiques, socio-économiques, sportifs et de divertissement culturel, mettant à contribution les bureaux et studios MEDI1TV de Dakar, Abidjan, Nouakchott, Tunis, Bruxelles, Berlin et Washington.



Il est aussi revenu sur l’installation de nouveaux plateaux au niveau des studios de Tanger et Rabat avec un design moderne doté d’améliorations technologiques significatives en conformité avec les normes internationales, confortant ainsi le statut « premium » de la chaîne et permettant la production et la diffusion de 15 heures de direct par jour.

Le Conseil a, par ailleurs, mis en avant l’extension de la distribution satellitaire permettant la couverture des territoires cibles en Afrique et au Moyen-Orient et la généralisation de diffusion des trois chaines MEDI1TV sur les bouquets de la télévision (numérique) sur internet, tout en renforçant et en développant des ressources humaines dans un environnement professionnel sain et paisible, avec la ferme conviction que la qualité des contenus de la chaîne n’est que le reflet de la valeur et du potentiel de son capital humain.



Créée en 2006 sous l’appellation Medi1Sat en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb, Medi1TV avait pour mission de porter et véhiculer le point de vue maghrébin sur l’actualité mondiale.



En 2010, la transition vers une chaîne « généraliste » a été opérée avec le changement de sa dénomination devenant MEDI1TV, axée principalement sur la promotion du modèle sociétal marocain.



Capitalisant sur un savoir-faire reconnu et une notoriété affirmée, MEDI1TV se positionne, depuis 2016, comme une chaîne d’information continue et permanente dotée d’une infrastructure technologique moderne permettant une diffusion mondiale via de nombreux réseaux câblés et bouquets satellites en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées, rappelle la même source.