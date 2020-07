L’Union européenne (UE) a décidé ce jeudi de retirer le Monténégro et la Serbie de la liste des pays tiers pour lesquels elle recommande une levée des restrictions de voyage.

Cette liste, établie il y a quinze jours, sera réévaluée toutes les deux semaines, indique un communiqué du Conseil de l’UE.

Élaborée sur la base de critères liés notamment à l’évolution de la situation épidémiologique, à la gestion globale de la crise sanitaire et pour des considérations sociales et économiques, ladite liste inclut désormais 12 pays tiers dont le Maroc, en plus de la Chine, sous réserve de l’application de la réciprocité, précise la même source.

En vertu des critères de l’UE, qui ne sont toutefois pas contraignants pour les Etats membres, les pays tiers retenus doivent présenter une tendance stable ou décroissante des nouveaux cas du Covid-19 durant la période d’évaluation par rapport aux deux semaines précédentes.

L’évaluation tient également compte de la réponse globale à la pandémie en prenant en compte des informations disponibles sur les tests, la surveillance, la traçabilité des contacts, le confinement, le traitement et la prévention.

L’UE tiendra compte de la réciprocité au cas par cas, selon le Conseil de l’UE qui précise que les restrictions de voyage ne s’appliquent pas aux citoyens de l’UE et aux membres de leur famille et aux résidents de long séjour en Europe.