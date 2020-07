Le Portugal aspire à conclure un accord sur la migration légale avec le Maroc, a affirmé, jeudi à Rabat, l’ambassadeur de la République du Portugal dans le Royaume, Bernardo Futscher Pereira.

Pereira a déclaré que l’accord pour la migration légale entre les deux pays est un projet qui est bien entamé et qui “j’espère pourra aboutir bientôt”.

“Nous sommes en train d’examiner des projets de textes”, a-t-il précisé, ajoutant que “cet accord est largement inspiré du modèle espagnol”.

Pereira a, par ailleurs, indiqué que son objectif est “naturellement” de renforcer davantage les relations “excellentes” qui existent déjà entre les deux pays, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et du président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ainsi que les deux gouvernements.

“Nous avons un énorme chantier devant nous, nos relations sont déjà très bonnes, excellentes et très riches”, s’est-il félicité, soulignant qu’en tant que pays voisins, avec un passé commun très ancien, “nous tenons à faire plus dans les années qui viennent”.

Dans ce sens, l’ambassadeur portugais a tenu à souligner l’importance de nourrir ces liens par davantage de visites, d’échanges et de réunions périodiques.

S’agissant du secteur économique, Pereira a fait savoir que le Maroc et le Portugal font des échanges annuels de plus d’un milliard d’euros, notant que “quand notre ministre (des affaires étrangères, ndlr) est venu visiter le Maroc en fin janvier, il a convenu avec Nasser Bourita d’essayer de doubler ce chiffre d’affaires dans les années qui viennent”.

Pereira a également relevé que son pays et le Maroc possèdent un chantier très important dans le domaine de l’énergie, en l’occurrence le projet stratégique portant sur la création d’une interconnexion électrique, qui va certainement “nous rapprocher”.

Ainsi, “nous sommes très engagés dans la transition énergétique” et il y a beaucoup d’opportunités dans le domaine des énergies renouvelables pour la réaliser, a-t-il affirmé.

S’arrêtant sur le domaine de la sécurité, l’ambassadeur du Portugal a mis en avant la coopération entre les deux pays, qu’il a considérée de “très importante”.

“C’est un domaine de coopération discrète, auquel nous tenons beaucoup et qui fonctionne très bien”, a-t-il tenu à préciser.

Pour ce qui est de la culture, Pereira a souligné l’importance d’œuvrer davantage dans ce domaine pour mieux rapprocher les deux pays.

Le Maroc et le Portugal avaient déjà exprimé, fin janvier dernier à l’occasion d’une visite officielle au Royaume du ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva leur ambition d’intensifier la coopération bilatérale pour inclure de nouveaux domaines vitaux, notant que la prochaine Réunion de haut niveau Maroc-Portugal sera l’occasion de se concentrer sur des domaines de grande importance.

A noter que le Maroc est le deuxième partenaire commercial du Portugal en Afrique et le premier au Maghreb. Plus de 150 entreprises portugaises se sont installées ces dernières années au Maroc et plus que 1.200 autres ont choisi d’exporter vers le Royaume, devenu la première destination des exportations portugaises dans le monde arabe.