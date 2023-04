L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) annonce avoir dépassé le cap des 500 porteurs de projets de start-ups accompagnés, pendant les 3 dernières années, par ses différents programmes à toutes phases de maturité : pré-incubation, incubation, accélération ou Venture Building.

Ces jeunes entrepreneurs, Marocains et internationaux, sont issus des écosystèmes d’innovation de plus de 15 pays. Plusieurs ont choisi l’accompagnement de l’UM6P pour bénéficier de la proximité avec ses centres de recherche d’excellence, ses étudiants talentueux et ses liens avec le monde industriel.

StartGate, le campus de start-ups de l’UM6P, héberge aujourd’hui 12 programmes d’accompagnement au lancement et au développement de start-ups, ayant un double objectif : créer un pipeline de futurs entrepreneurs à travers l’accompagnement des porteurs d’idées à lancer leur projet et/ou leur entreprise, et servir de tremplin aux startups les plus matures en leur offrant l’accès aux marchés internationaux et à l’investissement.

Afin d’augmenter sa capacité d’accueil aux porteurs de projets du Maroc et de l’Afrique plus largement, StartGate compte s’élargir sur une surface de 30.000 m², juxtaposant le campus de Benguerir de l’UM6P.

Ces programmes sont développés avec des partenaires nationaux et internationaux de renom. A titre d’exemple, le programme Explorer en partenariat avec le programme MIT Sandbox de la prestigieuse Université Américaine « MIT » accompagne des porteurs de projets provenant de 5 universités marocaines, publiques et privées.

Le Moroccan Retail Tech Builder (MRTB), comportant 4 programmes dédiés aux commerçants et co-créé avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Fondation OCP, s’est fixé pour vocation l’accélération de la digitalisation du secteur du Commerce au Maroc. Plus de 40 projets ont été choisi pour être accompagnés à date.

U-Founders, le programme d’incubation à destination des étudiants, des chercheurs et des entrepreneurs et qui s’étale sur 6 à 24 mois, a accompagné à ce jour plus de 105 startups sur une quinzaine de verticales.

L’UM6P s’est associée également à Plug&Play, la plateforme d’innovation mondiale de la Silicon Valley, qui accélère les startups marocaines les plus matures et leur donne accès à de nombreux investisseurs internationaux.

L’UM6P fait aussi levier sur ses deux fonds d’investissement : UM6P Ventures et Bidra pour investir dans des futures licornes, principalement dans les domaines de l’agriculture, l’eau, les mines et l’énergie.

A cette occasion, Yassine Laghzioui, Directeur Entrepreneuriat & Venturing à l’UM6P, a déclaré : « Cette étape marque un tournant dans notre contribution au développement d’un entrepreneuriat national innovant. Elle démontre aussi que la culture d’innovation est ancrée en la jeunesse Marocaine. Car derrière notre création de valeur, il y a aussi une communauté dont les composantes reflètent l’esprit d’initiative au sein de la société marocaine. 30% de nos porteurs de projets sont des femmes et 50% sont des étudiants. L’entrepreneuriat, c’est aussi un puissant levier d’autonomisation socio-économique ».

En parallèle de cet accompagnement, l’Université Mohammed VI Polytechnique a durant cette période également accueilli des évènements d’open innovation pour de grands groupes Marocains comme le Groupe OCP, Royal Air Maroc ou l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).