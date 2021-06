Le Groupe LabelVie s’implante pour la première fois à Berrechid, avec l’inauguration d’un nouvel hypermarché Carrefour de 4 000 m2. Avec cette ouverture, le Groupe étend son réseau à 115 magasins tous formats confondus, dont 12 hypermarchés Carrefour, répartis sur 27 villes du Royaume.

Le projet aura ainsi nécessité un investissement de 150 Millions de dirhams et 7 mois de travaux. Il aura également permis la création de 360 nouveaux emplois dont 70% recrutés localement et qui auront bénéficié de 2 mois de formation pratique et plus de 260h de formation théorique, afin d’apporter le meilleur service à tous les clients.

A partir du mardi 15 juin 2021, ceux-ci pourront découvrir un hypermarché compact au décor soigné, proposant notamment un assortiment de plus de 30 000 produits et faisant honneur aux métiers de bouche et aux produits frais avec près de 40% de la surface du magasin dédiée aux fruits, légumes, boucherie et fromagerie avec un assortiment riche et des produits de qualité. L’espace boulangerie et pâtisserie quant à lui, offre à tous des viennoiseries et du pain frais, préparés et cuits sur place et disponibles à tout moment de la journée. Le magasin dispose aussi d’espaces « tout frais tout prêt », sushi et traiteur et un grand espace est dédié aux produits bio et diététique, afin de proposer une alimentation équilibrée pour tous. Le magasin est par ailleurs, doté d’un large assortiment de produits pour la maison, de petit et grand électroménager et d’un rayon dédié aux animaux de compagnie.

Et pour plus de confort, un parking gratuit de 260 places est disponible.