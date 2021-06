Dans le cadre des préparatifs pour la reprise des vols de et vers le Maroc, une série de dispositions sont mises en place afin de mobiliser les ressources humaines pour pouvoir traiter le flux prévisible de passager qui devrait atterrir à l’Aéroport Casablanca Mohammed V, ainsi que les équipements nécessaires pour le fonctionnement et la gestion de tout ce qui se rapporte aux opérations aériennes.

A noter que le terminal 2, fermé auparavant pour atténuer les répercussions de l’effondrement de l’activité ces derniers mois, est sur le point de rouvrir en vue de mieux gérer le flux de passager.

Côté précaution, à l’Aéroport Casablanca Mohammed V, comme aux autres aéroports du Royaume, les différentes mesures, prévues par le dispositif de l’Office national des aéroports (ONDA), sont toujours en vigueur.

Il s’agit, entre autres, de la mise en place de séparations physiques ou de plaques en plexiglas aux endroits fixes, où existe une interaction humaine avec les passagers, de l’application des mesures de distanciation sociale au niveau de toutes les zones d’attente de l’aéroport à travers le marquage au sol, la condamnation d’un siège sur le banc et espacement des sièges et dans tous les espaces d’accueil des passagers via la file d’attente linéaire à sens unique et distanciée, ainsi que de la mise en place de distributeurs de gel désinfectant dans les différents points de l’aéroport.

La sensibilisation est aussi présente en force à travers la diffusion de messages sur le respect des consignes de distanciation sociale et des gestes barrières par le biais d’annonces sonores, d’écrans d’affichage et de panneaux d’information, outre le marquage au sol, tout au long du parcours du passager de stickers de signalisation pour organiser les files d’attente et assurer la fluidité dans les différentes zones de l’aéroport.