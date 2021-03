Revendeur agréé Premium de la marque Apple, dont le partenariat fort et solide s’est concrétisé par la création du 1er Apple Shop au Maroc et en Afrique (hors Afrique du Sud) en 2019 à Casablanca, Virgin Megastore vient renforcer cette relation privilégiée avec la marque en créant le 2ème Apple Shop au sein de son Magasin Virgin Megastore Hay Riad à Rabat. Véritable vitrine des produits Apple, cet espace offre un large assortiment de toutes les gammes en proposant aux clients une expérience inédite et des conseils personnalisés par une équipe d’Expert Apple.

Lieux de découverte et d’évasion

Depuis sa création en 2010, Virgin Megastore Maroc se démarque par un rythme de développement progressif et maintient sa dynamique d’expansion et de transformation. Les 8 magasins Virgin Megastore implantés dans les principales villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès et bientôt Agadir) sont avant tout des lieux de découverte et d’évasion, où la richesse de l’offre, avoisinant les 40.000 références, est rythmée par l’importance des nouveautés et des exclusivités, mises en exergue par une équipe d’experts passionnés par leur métier.

Services personnalisés

Plusieurs secteurs en pleine croissance sont proposés avec une offre complète répartie selon des univers de choix réunissant les articles high-tech, les accessoires, le gaming, la librairie, la papeterie, les jeux éducatifs et d’éveil. D’autres univers comme la beauté, le house, le life-style et les instruments de musique, implantés récemment, se sont également appropriés une place de choix dans les Magasins Virgin Megastore.

Le concept inédit de «Shop in Shop» marques vient conforter la position de leader dans le marché en offrant un espace unique où les marques et le client se retrouvent. Au service de sa clientèle, Virgin Megastore anticipe les évolutions technologiques et répond aux nouvelles tendances de consommation en offrant une panoplie de services personnalisés adaptés à tous les besoins : Achat en ligne (www.virginmegastore.ma), programme de fidélité, cartes cadeau…