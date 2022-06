Le spécialiste de la distribution des produits Hi Tech, Culturels et de Loisirs, Virgin Megastore, ouvre son 2ème Magasin à Marrakech à M Avenue, renforçant ainsi sa présence dans la ville ocre du Royaume.

Forte par ses valeurs d’innovation et d’expertise, l’Enseigne Internationale a fait le choix d’élargir les univers proposés aux produits de loisirs et de cibler plus largement la clientèle familiale.

A cet effet, de nouvelles catégories de produits ont été introduites dans des espaces dédiés, (Le House & déco, le Petit électroménager, la Beauté & Soins ainsi que les Instruments de Musique), répondant ainsi à toutes les envies.



Dans sa volonté de mettre la nouveauté produit au cœur de la relation client, Virgin Megastore a également développé des partenariats avec des Marques de renom afin d’offrir une expérience d’achat inoubliable : Apple Shop, HP Experience Store, Samsung Shop…