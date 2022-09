L’Institut CDG organise mardi 13 septembre (10h00) un webinaire sur le thème « Le développement durable, une réalité ? ». la rencontre sera animée par Mustapha Lahboubi, directeur du pôle Stratégie et Développement de la CDG, Manal El Abboubi professeure à l’Université Mohamed V, Rabat et chercheure associée à Economia, HEM Research Center et à EGiD, Mathilde Dufour, responsable de la recherche sur le développement durable à Mirova, Damien Navizet, directeur de projet stratégique à la Caisse des Dépôts de France.

La modération de ce webinaire sera assurée par Aziz Boucetta.