Afin de mettre en lumière certains projets en e-santé en cours, ainsi que les attentes et priorités des acteurs institutionnels publics et privés, l’Université́ Mohammed V et son partenaire IT6 ont organisé une Table ronde-Débat autour de la recherche et l’innovation en e-santé, ce samedi 03 avril 2021 à la Présidence de l’UM5, cet évènement était l’occasion de réunir plusieurs acteurs et partenaires de différentes disciplines liées à la santé numérique (Ministère de la santé, Agence du Développement du Digital, Conseil National de l’Ordre des médecins, ANAM, CNSS, CNOPS, UM6SS de Casablanca, UM6P de Benguerir et des opérateurs privés) pour débattre de la stratégie e-santé pour le Maroc, des offres technologiques appropriées au système national de santé et rôle les nouvelles technologies auront à jouer dans l’amélioration de l’accès aux soins de santé.

L’événement était l’occasion de lancer la création d’un centre d’innovation dans le domaine de E-santé ouvert sur l’écosystème publique et privé national et international et de lancer aussi un appel à projets dans le domaines de E-santé (www.innovationsante.com) dans le but d’encourager les porteurs de projets à faire valoir leurs idées et projets dans ce domaine et de leur apporter l’appui technique et le financement nécessaires pour les développer.