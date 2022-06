Mohamed El Ibrahimi, Président de la Fédération Marocaine de Médecine du Sommeil et de Vigilance (FMMSV), et Robert Clavel, Président de l’Association Franco-Marocaine de Pathologie Thoracique, ont le plaisir de vous inviter au point de presse qui se tiendra à l’ouverture de l’édition 2022 du Congrès du Sommeil, le jeudi 9 juin 2022 à 11h à l’hôtel SAVOY le Grand Hôtel à Marrakech.

Cette nouvelle édition, qui se tient après une longue absence due à la pandémie Covid-19, aura lieu du 9 au 11 juin à la ville Ocre, est consacrée aux accidents sur la voie publique et à la sécurité routière, en partenariat avec l’Agence Nationale de Sécurité routière (NARSA) et l’ASMAMAP (l’Association marocaine des médecins agréés à certifier l’aptitude médicale au permis de conduire).

A noter que cette année encore, le Congrès est jumelé à l’Association franco-marocaine de pathologie thoracique (AFMASOM), ainsi qu’à l’Association franco-marocaine des troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l’enfant (AFAMTROS), nouvellement créée.

Pour cette édition cinq thématiques principales ont été retenues :

1- Les Accidents de la voie publique et la stratégie nationale de la sécurité routière en matière de réduction des AVP liés au sommeil (en partenariat avec la NARSA et l’ASMAMAP).

2- Les conséquences des conditions extrêmes sur le sommeil : expérience d’un amiral de la flotte maritime

3- L’intelligence artificielle et sommeil : le traitement des troubles du sommeil est le segment de la santé le plus digitalisé.

4- Le sommeil et les troubles respiratoires et cardiovasculaire ainsi que métaboliques (obésité+++)

5- Les troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l’enfant (TROS). Ils restent méconnus et le parcours de santé est un véritable calvaire pour les parents de l’enfant. Le congrès marquera la naissance du projet pilote pour la formation sur les TROS de l’enfant.

Comptant vivement sur votre participation à cette rencontre presse durant laquelle les organisateurs et les partenaires vous livrerons tous les détails sur les enjeux et les moments forts de cette nouvelle édition. Ce point de presse sera également l’occasion de vous présenter les résultats préliminaires de la caravane organisée depuis le 04 juin à Marrakech auprès des chauffeurs de taxis et chauffeurs routiers afin de les sensibiliser aux risques liés au manque de vigilance et au déficit du sommeil dans leur profession.