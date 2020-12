Le ministère de la Santé a alloué un important appui logistique à l’hôpital régional Moulay El Hassan Ben Mehdi de Laâyoune, d’un coût de plus de 31 millions de dirhams, dans le cadre des mesures anticipatives pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Ces équipements biomédicaux et logistiques modernes, qui visent à renforcer la capacité litière de réanimation et à assurer le traitement et l’hospitalisation des cas Covid-19, comportent notamment 43 concentrateurs d’oxygène, 42 moniteurs de surveillance multi-paramétrique, 13 laryngoscopes, 34 lits d’hospitalisation avec matelas, 55 lits de réanimation et 33 respirateurs de réanimation.

Il s’agit également de 02 scanners, 02 générateurs d’oxygène, 03 radios mobiles, 03 reprographes et un grand lot de kits pour les tests antigéniques rapides des cas de nouveau Coronavirus.

L’opération de remise de cet appui, qui va améliorer sensiblement la prise en charge des patients Covid-19, a été supervisée vendredi par le secrétaire général du ministère de la Santé, Abdelilah Boutaleb, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Selon le ministère de la Santé, ces équipements s‘inscrivent dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement des pouvoirs publics aux efforts du personnel médical de la région afin d’améliorer les conditions de prise en charge des malades Covid-19, dans un contexte marqué par l’augmentation des cas de contamination au virus dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la Santé, Ali Haouari a indiqué que la remise de ces équipements à l’hôpital Moulay El Hassan Ben Mehdi fait partie de la mobilisation du ministère de tutelle pour faire face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, dans le cadre d’une approche proactive et anticipative, soulignant qu’il s’agit d’équipements modernes et de haute qualité.

Il a ajouté que ces équipements, notamment les lits d’hospitalisation et de réanimation, permettront l’augmentation de la capacité litière actuelle de l’hôpital régional de Laâyoune en vue d’améliorer la prise en charge des patients Covid-19.

M. Haouari a assuré que la situation épidémiologique dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra reste “maîtrisée” en dépit de l’augmentation des cas d’infection, saluant l’appui des autorités locales et des élus au système de santé régional pour faire face à la pandémie.

Outre Laâyoune, le ministère de la Santé a alloué des équipements médicaux et biomédicaux aux hôpitaux des deux autres régions des provinces du Sud, à savoir Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Eddahab.