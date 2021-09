Le jardin écologique “Anima”, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Marrakech, sera le seul jardin marocain à figurer dans le livre intitulé “150 gardens you need to visit before you Die” (“150 jardins que vous devez visiter avant de mourir”) de l’écrivaine américaine de renommée internationale, Stefanie Waldek.

Ce livre, dont la sortie est prévue pour le mois d’octobre prochain, présente 150 jardins incontournables profilés par Stefanie Waldek, également rédactrice qui écrit pour le compte de plusieurs magazines très célèbres, indique un communiqué de la direction chargée de la gestion de ce jardin.

Il s’agit d’une sélection des 150 plus merveilleux jardins du monde, dont chacun ayant une histoire unique à raconter, réputés pour leur flore exceptionnelle, leurs designs imaginatifs et leurs lieux inspirants, explique-t-on de même source.

Cet opus capture en mots et en images les caractéristiques les plus remarquables de ces 150 glorieux espaces verts et écologiques.

Le jardin écologique “Anima” est devenu en l’espace de quelques années seulement, une célèbre attraction touristique de la ville et un des hauts lieux de rencontres de cultures et d’artistes d’horizons divers.

Ce jardin botanique, qui s’étend sur plus de 8 hectares se veut donc, un lieu privilégié à la fois des artistes et de touristes marocains et étrangers en quête de dépaysement et venus se ressourcer ou découvrir le charme unique de l’un des jardins les plus enchanteurs et les plus mystiques de la cité ocre.

Conçu et réalisé par l’artiste éclectique autrichien André Heller, ce musée à ciel ouvert est une source de fraîcheur pendant la canicule de l’été et un lieu magique invitant à la contemplation et à l’inspiration pour tous ceux et celles qui souhaitent vivre une expérience inoubliable.

Ce musée vivant, qui a ouvert ses portes aux visiteurs en 2016, rassemble des plantes et des arbres qui caractérisent la végétation abondante et riche du Maroc mais aussi des arbres et des plantes de toutes sortes provenant des quatre coins du monde.