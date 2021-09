Hapag-Lloyd ouvre aujourd’hui ses propres bureaux au Maroc. Avec cette présence supplémentaire dans le pays, la compagnie continue de réaliser ses ambitions de croissance sur les marchés les plus attractifs d’Afrique du Nord.

Le Maroc, étant une plate-forme importante pour l’exportation de produits frais, fait partie de la stratégie de développement de Hapag-Lloyd dans le secteur du transport de conteneurs réfrigérés..

Le Maroc est parfaitement connecté au réseau mondial Hapag-Lloyd par le port de Tanger-Med, qui est un port stratégiquement important pour l’ensemble de l’industrie logistique. L’année dernière, Hapag-Lloyd a acquis une participation de 10 % dans le terminal à conteneurs 3 (TC3) du port de Tanger-Med 2.

«L’économie marocaine a connu une croissance constante au cours des dernières années. De nombreux clients marocains ont déjà fait l’expérience des services de Hapag-Lloyd. Avec l’ouverture de notre nouvelle représentation dans le pays, nous nous efforçons de répondre aux exigences des clients en matière de proximité et de qualité de service», déclare Juan Pablo Richards, Senior Managing Director Region South Europe de Hapag-Lloyd.

La présence de Hapag-Lloyd au Maroc est assurée par trois bureaux dont le siège social est à Casablanca et deux bureaux satellites à Tanger et à Agadir. 47 experts en transport maritime sont impatients de servir les clients à travers tout le pays.

À propos de Hapag-Lloyd

Avec une flotte de 250 porte-conteneurs modernes et une capacité de transport totale de 1,8 million d’EVP, Hapag-Lloyd est l’une des principales compagnies maritimes de ligne au monde. La société compte environ 13 400 employés et 394 bureaux dans 130 pays. Hapag-Lloyd a une capacité de conteneurs d’environ 2,8 millions d’EVP, y compris l’une des flottes de conteneurs frigorifiques les plus grandes et les plus modernes. Au total, 121 services de ligne dans le monde assurent des liaisons rapides et fiables entre plus de 600 ports sur tous les continents. Hapag-Lloyd est l’un des opérateurs leader dans les services transatlantiques, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en intra-Amérique.