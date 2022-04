Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca s’est établi, jeudi à la clôture, à plus de 253,16 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) a totalisé plus de 252,04 MDH, tandis que celui des transferts s’est accaparé 1,12 MDH.

En tête des instruments les plus actifs, Cosumar a drainé plus de 127,24 MDH de transactions, suivi d’Alliances (27,22 MDH) et Managem (15,16 MDH). La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur plus de 673,29 milliards de dirhams (MMDH).