La Bourse de Casablanca a clôturé, jeudi, en très forte baisse dans le sillage des marchés financiers internationaux plombés par l’aggravation des tensions en Ukraine.

Dans le rouge dès les premiers échanges, l’indice de toutes les valeurs, le Masi, a chuté de 4,11% à 12.954,68 points (pts), enregistrant ainsi sa pire séance depuis mars 2020, suite au déclenchement de la crise sanitaire. La performance annuelle du Masi (YTD) est passée ainsi dans le rouge à -3,02%.

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a chuté, pour sa part, de 4,54%, à 1.044,44 pts (-3,8% en YTD) et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a plongé de 4,4%, à 967,45 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ils ont lâché respectivement 4,5%, à 11.940,92 pts et 4,39%, à 10.841,75 pts.

Sur le plan sectoriel, presque tous les secteurs ont connu une baisse à l’exception de celui de « la sylviculture et papier » qui a pris 1,08%, porté par son unique titre Med Paper. Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la plus forte baisse (-5,99%), suivi du secteur de la participation et promotion immobilières (-5,96%) et du secteur des sociétés de portefeuilles-holdings (-5,94%).

Le volume global des échanges s’est établi à 408,44 millions de dirhams (MDH) réalisé majoritairement sur le marché Central. Ce volume a été réalisé majoritairement sur le marché Central (Actions), avec en tête des instruments les plus actifs de la journée, Attijariwafa Bank (67,29 MDH), Lafarge Holcim Mar (55,32 MDH) et BCP (40,74 MDH). La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 676,2 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Delta Holding (-6% à 29,63 dirhams (DH)) et Alliances (-6% à 59,08 DH) et Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 85,55 DH), Atlantasanad (-5,99% à 126,45 DH) et Snep (-5,99% à 808,5 DH).

En revanche, Promopharm S.A., Oulmes, Centrale Danone et Eqdom ont réalisé les plus fortes hausses, avec respectivement +3,33% à 1.179 DH, +2,75% à 1.495 DH, +2,42% à 546 DH et +2,07% à 1.480 DH. Ils ont été suivis par Maghreb Oxygène avec +1,42% à 425,95 DH.