Le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) et l’Association des utilisateurs des systèmes d’information (AUSIM) en partenariat avec l’agence de transformation digitale Gear9 et le bureau d’études IPSOS, lèvent le voile sur le livre blanc «Total Experience: vers une nouvelle stratégie gagnante.»

Publié le 2 février, ce livre blanc s’adresse aux professionnels du marketing et de la transformation digitale et offre une vue d’ensemble complète sur la notion de la Total Experience (TX), est-il expliqué par les initiateurs de l’ouvrage.

Basé sur une étude menée auprès de dirigeants d’entreprises marocaines, ce livre blanc vise à expliciter le concept de Total Experience, à démontrer son intérêt stratégique pour les sociétés et institutions, à développer des approches pour mettre en place des stratégies conçues sur ce concept, à réaliser une analyse systémique du contexte marocain pour identifier les opportunités et les freins, à relever les synergies à utiliser entre les

départements IT et marketing pour réussir le déploiement de ces stratégies et à présenter des études de cas multi-sectoriels nationaux et internationaux pour montrer l’impact business de telles méthodes.

Qu’est-ce que la Total Experience ?

La Total Experience (TX) est une tendance récente dont l’objectif est d’améliorer les usages et expériences des utilisateurs grâce à la technologie et à une meilleure optimisation des données. La nouveauté est que la TX, afin d’augmenter les performances commerciales de l’entreprise, prône la mise en avant de l’expérience de toutes les parties prenantes, et non pas seulement des clients. La TX conjugue en effet toutes les expériences dans un terme générique qui intègre l’expérience client (CX), l’expérience employé (EX), la multi-expérience (MX) et l’expérience utilisateur (UX).

Dans ce livre blanc, le lecteur pourra en saisir les applications concrètes à travers la contribution de plusieurs experts reconnus dans leur domaine et les témoignages de différents acteurs et professionnels, qui partagent leur expérience et les stratégies qu’ils adoptent pour parfaire la Total Experience au sein de leur organisation.