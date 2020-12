La Bourse de Casablanca a achevé le mois de novembre sur une note positive, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, s’adjugeant respectivement 5,07% et 5,19%.



Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a grimpé à 10.990,85 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 8.949,94 points.



Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 5,44% à 9.901,81 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 4,78% à 9.472,63 points.



L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a avancé, quant à lui, de 4,56% à 841,61 points.



Tous les secteurs se sont orientés à la hausse au terme du mois écoulé, à l’exception des compartiments des “mines”, des “équipements électroniques et électriques” et de “l’industrie pharmaceutique” qui ont accusé des perte respectives de 6,41%, 0,08% et 0,01%.



Le secteur des “ingénieries & biens d’équipement industriels” a ainsi signé la meilleure performance avec un gain de 46,45%, devant les “loisirs et hôtels” (+20,28%) et la “sylviculture & papier” (+17,79%).



De même, les compartiments immobilier et bancaire ont progressé de 10,19% et 7,12%, ramenant leur contre-performance annuelle respectivement à -44,71% et -16,59%. La capitalisation boursière a avoisiné, quant à elle, les 566,3 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s’est établi à plus de 1,9 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (77,06%), Delattre Levivier Maroc (27,4%) et RISMA (20,28%). En revanche, les plus lourdes baisses ont été accusées par SMI (17,7%), Réalisations mécaniques (13,65%) et Managem (10,11%).



Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et Label vie ont été les instruments les plus actifs avec des parts respectives de 22,02%, 14,39% et 10,09%.