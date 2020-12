Le Conseil régional du tourisme (CRT) de Rabat-Salé-Kenitra s’apprête à lancer une campagne visant la promotion du tourisme domestique.



Baptisée “MatmchichB3id”, cette campagne menée de concert avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) sera l’occasion, selon un communiqué du CRT de Rabat-Salé-Kénitra, de mieux connaître les voyageurs et leurs besoins afin d’affiner l’offre et mieux positionner la destination, ainsi que d’installer une proximité et un échange afin de mieux cerner les besoins de chacun.



“Des efforts qui viendront s’additionner à ceux du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale et de l’ONMT pour continuer d’améliorer le positionnement de la destination Maroc, que ce soit au niveau local ou international”, a fait savoir la même source.



“L’accent sera mis sur les plateformes réseaux sociaux +Visit Rabat+ avec une stratégie de gestion des communautés (community management) qui privilégie la conversation et le +User Generated Content (UGC)+, grande tendance du web qui consiste à favoriser la production de contenus par les internautes”, explique le Conseil.



“Avec pour point d’ancrage la découverte d’activités inédites à deux pas de chez soi, la campagne met en avant différentes variantes du week-end +city break+ selon les envies et affinités de chacun”, souligne-t-on.



“Adapter son voyage à ses hobbies et varier les plaisirs, le tout sans aller loin ! Tel est le crédo de cette campagne”, affirme le CRT, ajoutant que l’objectif est d’inciter le voyageur à découvrir le potentiel d’une région qui offre à la fois expérience et nouveauté et propose d’infinies possibilités pour les voyageurs en quête de découverte et d’aventure.



Le CRT a indiqué avoir fait appel à des ambassadeurs passionnés de voyage et reconnus pour leur influence sur les réseaux sociaux, dont les expériences, une fois relayées sur les réseaux sociaux, viendront donner corps à l’argumentaire de la Région dans l’optique de séduire et convertir les internautes en futurs visiteurs.



Pour optimiser l’impact de cette campagne, les opérateurs touristiques de la région ont été mis à contribution afin de proposer des offres très avantageuses et adaptées aux besoins des voyageurs marocains, note la même source.



Les internautes pourront se rendre sur le site www.visitrabat.com ou installer l’application mobile Visit Rabat disponible sur Apple Store et Google Play pour découvrir l’étendue de l’offre de la région, ainsi que l’ensemble des informations pratiques leur permettant de procéder à leur achat, conclut le communiqué.