Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.21.225 relatif au Code de déontologie des médecins.



Présenté par le ministre de la Santé, ce projet de décret a été élaboré en collaboration avec l’Ordre national des médecins du Maroc dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 2 de la loi 08.12 relative audit Ordre, a indiqué Saaïd Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.



Ce texte comprend des dispositions visant à déterminer de manière générale les obligations des médecins, leurs relations avec les patients et les rapports entre médecins ainsi qu’entre les médecins et les autres professionnels de la santé, a ajouté Amzazi.



De même, ce projet de décret tend à déterminer la relation du médecin avec l’Ordre national et ses organes ainsi que les règles déontologiques et professionnelles inhérentes à certaines formes d’exercice de la profession, notamment la médecine du travail, de contrôle et d’expertise, a-t-il dit.