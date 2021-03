Dans le cadre de son programme annuel pour l’année 2021, le réseau Marocain-américain organisera le 29 mars 2021 un sommet économique qui réunira des économistes et des investisseurs des États-Unis d’Amérique afin d’étudier et d’échanger sur un ensemble d’enjeux économiques dans lesquels des domaines d’action commune pourront être identifiés dans le cadre de la mise en place de partenariats visant à encourager la coopération et l’investissement dans les régions du sud du Royaume.

Le thème du sommet tournera autour de l’économie numérique et bénéficiera de l’expertise américaine dans ce domaine afin de développer les capacités de l’acteur économique local.

Le sommet traitera également de plusieurs sujets dans les axes de son fonctionnement, notamment le décodage de l’intelligence artificielle face à l’investisseur local et sa transformation du monde de la science-fiction vers le monde de l’investissement et des affaires. D’autant que l’expérience américaine est très pionnière dans ce domaine, cela s’ajoute à aborder la question de pousser les petits et moyens entrepreneurs vers la transformation numérique comme moyen de surmonter des crises dévastatrices, d’autant plus que l’ère post-Covid-19 nécessite que l’investisseur local soit ouvert aux marchés mondiaux et une forte capacité d’adaptation aux changements internationaux de Afin de surmonter les vestiges des crises dévastatrices, qu’elles soient sanitaires ou autres.

Dans le même contexte, le marketing numérique fera partie des préoccupations du sommet pour faire entrer continuellement le local dans l’économie numérique et moderniser les affaires de manière efficace en construisant une base de données et des données comme pilier des petites et moyennes entreprises des deux régions de Laayoune Sakia El Hamra et Dakhla Oued-Eddahab. Ceci, en plus d’autres sujets, donnera l’occasion aux investisseurs des deux parties de partager et de développer leurs expériences.

Ceci est au cœur des intérêts et des objectifs du Réseau Marocain Américain pour aider l’investisseur local à créer un réseau de relations économiques qui soutient les investissements étrangers dans le Royaume, en particulier dans les régions du sud, notamment après la reconnaissance historique de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Dans le cadre de la dynamique civile parallèle à la définition du pays et à l’encouragement à l’investissement dans les régions du sud, le réseau Marocain-Américain à Washington fait de la moyenne et petite entreprise la profondeur de son programme annuel, considérant les moyennes et petites entreprises comme le principal levier de l’économie nationale.

Ce sommet est la deuxième station de notre programme, qui se compose de cinq activités, qui a débuté dans les jours d’ouverture, où des réunions virtuelles ont eu lieu pour un groupe d’acteurs intéressés et économiques en plus de célèbres artistes et designers marocains avec des investisseurs et des médias américains, les 17-18-19 janvier 2021, et le programme se poursuivra jusqu’au 26 décembre 2021.

La transmission directe des activités du réseau sera via la plateforme MOROCCO21 sur les plateformes de médias sociaux.