APRÈS AVOIR CONQUIS LE CŒUR DES RBATIS DEPUIS 2018 ET SUITE À SON OUVERTURE RÉCENTE À CASABLANCA, LA BRASSERIE PORTUGAISE DOM PETISCOS DEVIENT LE RENDEZ-VOUS IDÉAL DES ÉPICURIENS, L’AFTERWORK DES AMATEURS DE BON GOÛT, ET LA CANTINE DE TOUTES LES PAUSES GOURMANDES.

Si vous cherchez le Portugal sur une carte, vous le trouverez à l’angle du Bd. Rachidi et de l’Avenue Moulay Hassan 1er. Situé à quelques pas du parc de la Ligue Arabe, au rez-de-chaussée du JM Suites Hôtel et au cœur de l’un des plus jolis quartiers de la ville blanche, dom petiscos Casablanca a ouvert ses portes en juillet dernier.

Lancer un second établissement en temps de crise… un déf brillamment relevé par la brasserie portugaise qui est devenue le QG des amateurs d’ambiances ibériques. Dès les premiers pas, dom petiscos surprend ses clients en les accueillant dans une terrasse intimiste qui s’ouvre sur un beau ciel azur. Cette bouffée d’oxygène casablancaise laisse entrevoir la grandeur des palmiers attenants, la danse des feuilles de bananiers, et la beauté de l’architecture art-déco avoisinante.

Sous une fresque d’azulejos venue de Lisbonne, le bar, recouvert de marbre vert, fait salle longue, créant une jonction entre la terrasse et la salle intérieure. Par ailleurs, l’espace de restauration s’agrémente d’une vingtaine de tables, d’un miroir au plafond qui appelle aux selfes, de carreaux de faïence, de boiseries distillées et de suspensions en osier qui tamisent à souhait l’éclairage du restaurant.

Dans cette ambiance chaleureuse, là où le son des voix se mélange aux notes de musique, une belle atmosphère d’évasion réunit ses hôtes le temps d’un déjeuner, d’un afterwork ou d’un diner entre amis. Toute une philosophie Au dom petiscos, la culture portugaise se traduit par une philosophie qui défend la simplicité et l’ambiance à la fois cosy et décontractée de la maison.

La qualité de l’accueil – attentif sans être ni guindé, ni intimidant –, refète à lui seul, l’esprit convivial du restaurant. Cette philosophie s’applique également à la cuisine, qui, sans être gastronomique, propose des produits frais et de qualité, accompagnés d’un service agréable, prévenant et toujours à l’écoute du client. Les prix abordables de la carte attirent une clientèle fdèle qui vient volontiers déguster le bitoque a portuguesa, le prego tradicional, le polvo grelhado, le frango piri-piri ou encore les délicieuses brochettes espetada da casa.

On se laissera également tenter par une assiette de fromage ou de charcuteries à partager, et pour fnir, on succombe aux notes sucrées des traditionnels pasteis de nata, faits maison. Cocktails signatures, carte de vins et autres délicieuses boissons dont la fameuse limonade portugaise, font légion.

L’adresse de tous les instants A partir de midi et en service continu, dom petiscos ne manque pas d’imagination pour accueillir ses clients. Au-delà de la playlist home-made, de sa déco boho chic et de ses délicieuses recettes, les lundis se font live et jazzy, les jeudis revêtent les couleurs du Brésil, sous les sons graves de la samba et de la bossa nova. Et été comme hiver, la nouvelle adresse privilégiée des casablancais nous invite à briser la routine, le temps d’écouter de la bonne musique, apprécier l’espace et le moment et s’entourer des amis fdèles de l’établissement.