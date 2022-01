Spécialiste du secteur de l’hôtellerie de luxe depuis 16 ans, Alaa Squalli a intégré le groupe Accor en 2005 en tant que responsable commercial du Sofitel Palais Jamai. Gravissant rapidement les échelons, il deviendra directeur général de l’ibis Meknès à partir de 2010, après avoir occupé la fonction de directeur général adjoint de l’ibis Casablanca City Center. Par la suite, il sera tour à tour nommé directeur général du Novotel Marrakech en 2013, du MGallery Le Diwan Rabat en 2015 puis du MGallery Le Médina Thalassa Sea & Spa à Essaouira en 2019. Aujourd’hui, Alaa Squalli est chargé d’assurer la direction de l’hôtel Sofitel Casablanca Tour Blanche.

Situé au cœur de la capitale économique, à deux pas de la Médina et surplombant la ville blanche du haut de ses 24 étages, le Sofitel Casablanca Tour Blanche propose 141 chambres et 30 suites panoramiques. L’élégant bar Le Casart où la mixologie est à l’honneur, le restaurant Brasserie La Tour et le restaurant maroco-libanais L’Oriental offrent une diversité de saveurs pour les plus épicuriens. Le Spa avec sa piscine intérieure vous feront découvrir une véritable collection d’expériences sensorielles. Son emplacement fait aussi du Sofitel Casablanca Tour Blanche un cadre exceptionnel pour les séjours d’affaires ou de loisirs pour découvrir Casablanca, une ville foisonnante, active et créative à souhait !