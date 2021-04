La chaîne universitaire numérique “Kollia TV”, vient d’être lancée à l’initiative de la faculté des lettres et des sciences humaines d’Agadir.

La mise en place de cette chaîne répond aux demandes des étudiants et s’inscrit en parfaite symbiose avec le projet de la faculté visant à faire connaître ses activités et ses services.

Cette plateforme numérique s’inscrit également, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre 51-17, notamment son volet relatif au renforcement du système d’information global et intégré d’éducation et de recherche scientifique.

Cette chaîne permettra aux étudiants de poursuivre leurs cours dans les différentes filières et être informés de l’ensemble des nouveautés et des activités à venir.

De même, elle permettra aux internautes un accès exclusif au contenu de la médiathèque de la faculté, à savoir les interventions de personnalités nationales et étrangères, ainsi que les informations nécessaires sur les projets développés par la faculté.

La chaîne est accessible via les réseaux sociaux et les comptes de la faculté des lettres et des sciences humaines d’Agadir, ainsi que son portail officiel.