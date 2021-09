L’élève marocaine Sara Daif a été sacrée vice-championne de l’Arab Reading Challenge (Défi de la lecture arabe) au titre de l’année 2020.m

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’élève qui poursuit ses études en deuxième année du baccalauréat en sciences physiques au lycée qualifiant Ibn Soulaiman Arroudani (Académie de Souss-Massa), est arrivée en deuxième place derrière Abdallah Abou Khalaf (Jordanie).

La cérémonie de remise des prix, organisée dernièrement, a été marquée par un hommage rendu à M. Khalid Labkiri, président du Centre régional de documentation, d’animation et de production pédagogique à l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, en sa qualité d’encadrant des participants issus de cette région aux éliminatoires du concours, en plus de la participation de l’école Saada à Taza à la phase finale.

Le communiqué met en avant la participation marocaine marquante à cet évènement, toutes filières confondues, durant les cinq éditions du concours, passant de 511 à 9.726 établissements et de 253.789 élèves en 2015 (dont 16.590 ayant achevé la lecture de 50 ouvrages) à 1.584.825 lors de la dernière édition, dont 83.018 ont achevé la lecture et le résumé de 50 ouvrages chacun.

Le Maroc adhère à ce projet culturel et pédagogique mené par les Emirats Arabes Unis depuis 2015 (le Royaume a remporté le titre de 2018), note le communiqué.

Les qualifications passent par trois phases, à savoir les établissements d’enseignement, les directions provinciales et les Académies régionales d’éducation et de formation, en plus des éliminatoires nationales, puis la phase finale à l’échelle internationale.

Ce concours, dont la sixième édition démarre incessamment, vise à promouvoir la lecture parmi les enfants et les jeunes dans le souci de la consacrer en tant que rituel quotidien incontournable en mettant à contribution les familles.