L’Office des changes vient d’être désigné par le département statistiques des Nations Unies pour conduire la mission de révision des standards internationaux en matière des statistiques du commerce international des biens et des services, et ce en consécration de ses efforts continus pour garantir des statistiques fiables et de qualité respectant les normes internationales et les bonnes pratiques statistiques, apprend Infomédiaire Maroc auprès de l’Office.

Le Maroc est ainsi nommé pour diriger et coordonner, conjointement avec le Portugal, le travail des équipes chargées de ces mises à jour.

La révision concernera les deux manuels sur les échanges internationaux de biens et de services afin de mieux intégrer et harmoniser les statistiques des entreprises et du commerce.