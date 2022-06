Le plus grand porte-conteneurs au monde, le premier du genre fabriqué par la Chine, a été livré mercredi dans la ville côtière de Shanghai (est du pays). L’Ever Alot a une capacité de 24.000 EVP (unités équivalentes vingt pieds), la mesure utilisée pour déterminer la capacité de chargement des porte-conteneurs et basée sur le volume d’un conteneur de taille standard de 20 pieds de long (6,1 m). Il a été conçu par Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., une filiale de la China State Shipbuilding Corporation, avec des droits de propriété intellectuelle totalement indépendants.

Le navire mesure 399,99 mètres de long, plus de 60 mètres de plus que le plus grand porte-avions du monde et 61,5 mètres de large, avec une surface de pont de 24.000 mètres carrés, soit l’équivalent de 3,5 terrains de football standard. Avec un compartiment de fret de 33,2 mètres de profondeur, il peut transporter 240.000 tonnes de marchandises emballées dans plus de 24.000 conteneurs standard à la fois, un record mondial. Les conteneurs peuvent être empilés jusqu’à une hauteur maximale équivalente à un immeuble de 22 étages.

Le navire présente également des conceptions économes en énergie. Le constructeur naval a adopté les dernières technologies d’optimisation hydrodynamique, permettant au navire de transporter de lourdes charges à grande vitesse avec une faible consommation de carburant. Le navire desservira la route de l’Extrême-Orient vers l’Europe après sa mise en service.

Hudong-Zhonghua a déjà livré près de 70 porte-conteneurs d’une capacité supérieure à 8.000 EVP et travaille sur un total de neuf porte-conteneurs ultra-larges de 24 000 EVP, se classant au premier rang des principales compagnies maritimes chinoises.