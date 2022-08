Le groupe EDC, Education Development Company, acteur majeur dans le secteur de l’enseignement privé au Maroc, avec un réseau comptant plus de 20 établissements répartis sur plusieurs villes du Royaume, ouvre à la rentrée prochaine une nouvelle crèche – maternelle trilingue, Loppsi Finnish Kindergarten, située au Vélodrome d’Anfa et qui s’appuie sur le modèle pédagogique finlandais.

Loppsi Finnish Kindergarten ouvrira ses portes en septembre 2022 au sein d’un espace entièrement rénové et au design épuré, à proximité du parc du Vélodrome. L’établissement, composé de grands espaces ouverts, sécurisés et propices à l’épanouissement, accueillera des enfants en pré-TPS (marche assurée), TPS, PS, MS et GS, avec pour objectif l’ouverture d’une classe pour chaque niveau.

Loppsi Finnish Kindergarten prend en considération toutes les intelligences, favorise l’émergence des « soft skills » de chaque enfant et les aide à faire des découvertes par eux-mêmes en jouant, en mettant la main à la pâte et en participant à des activités pédagogiques en pleine nature. À l’instar des « forest schools », tous les enfants passeront deux demi-journées toutes les semaines au-delà des murs de la classe, au parc avoisinant, à la plage ou à la forêt pour les reconnecter à la nature et développer leur créativité et imagination.

La crèche-maternelle Loppsi bénéficie de l’appui et de l’assistance pédagogique de son partenaire finlandais « HEI Schools » afin de permettre à chaque enfant d’agir avec confiance, de s’exprimer en toute liberté et de prendre du plaisir à l’école. Le projet pédagogique de l’établissement repose sur quatre grands principes :