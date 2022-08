« Conformément aux orientations du chantier de généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), impulsé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Registre National de l’Artisanat, lancé par le ministère, a permis l’identification de 622.000 artisans dont près de 360.000 pré-immatriculés au niveau de la CNSS », a indiqué Ammor dans une interview accordée à la MAP.

Citant les actions du ministère en faveur des artisans, Ammor a souligné l’accompagnement de ces derniers par le département dans la commercialisation de leurs produits dans les grandes surfaces et en ligne avec des partenaires de e-commerce. Dans ce cadre, le ministère a scellé des conventions avec l’ensemble des Chambres d’artisanat pour booster la promotion et la commercialisation des produits dans toutes les régions, a-t-elle ajouté. En outre, Ammor a expliqué que l’un des objectifs stratégiques pour le secteur repose sur la croissance des exportations. C’est pourquoi l’artisanat marocain est très présent actuellement à l’international dans le cadre de foires et d’expositions. Une dynamique qui témoigne de la reprise du secteur d’après les chiffres à l’export qui font état d’une croissance de 30% à fin mai par rapport à l’année 2021.

Pour ce qui est de l’Économie sociale et solidaire, il compte aujourd’hui 47.000 coopératives regroupant 700.000 coopérants, d’après Ammor, qui souligne que la priorité a été donnée à l’accompagnement et la formation des coopérants pour les aider à faire face aux différents défis rencontrés, notamment en matière de financement et de commercialisation.

Pour l’heure, plus de 600 sessions ont été organisées au profit de 16.000 coopérants. Par ailleurs, deux projets d’envergure sont en cours, à savoir la préparation de la stratégie du secteur pour l’inscrire dans le Nouveau modèle de développement et la refonte de son cadre législatif et réglementaire pour renforcer sa contribution à l’économie nationale, a-t-elle confié.

