La wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec plusieurs institutions partenaires, lancera, samedi prochain, l’initiative « Msarya F’Mdina » (une balade à la Médina), afin de promouvoir les activités touristique et économique de la médina de Tanger.

Cette initiative sera ponctuée par des visites hebdomadaires à des espaces culturels, touristiques et religieux, ainsi qu’à des ateliers d’artisanat traditionnel, en plus des principales places publiques de l’ancienne médina de Tanger. Ces parcours touristiques visent à faire découvrir les joyaux architecturaux et urbains de la médina de Tanger, et à mettre en exergue les restaurants traditionnels, les boutiques d’artisanat et les produits de terroir qu’elle regorge.

Cette initiative sera lancée, samedi, par une visite d’une importante délégation d’entrepreneurs industriels et de propriétaires d’usines de la ville du Détroit, via plusieurs accès, notamment Bab Qasbah, Accès Syaghine (côté Place 9 avril), Bab Droj Mericane (La légation américaine), Bab Marsa, Bab Dar Dbagh, Bab Bahriya, Bab Gzenaya, et Accès Bouknadel (Villa Mabrouka), et sera clôturée par une réception à la place Bab Diwana, animée par un groupe de Gnawa. Organisée en partenariat avec l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la Société de gestion du Port de Tanger Médina, la direction régionale du Tourisme et la direction régionale de la Culture, ainsi que l’Association des guides touristiques et l’ensemble des associations de la chaîne de valeur touristique, cette initiative ambitionne de promouvoir le secteur touristique et les activités économiques de la médina de Tanger et de soutenir ses commerçants et artisans.

Il est à noter que le programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger (2020-2024), pour lequel une enveloppe budgétaire de 850 millions de dirhams a été allouée, vise à préserver le patrimoine civilisationnel, culturel et urbain de la ville et à investir ses composantes dans la promotion du développement local et le renforcement de l’attractivité touristique et économique.

Ce programme repose sur les axes de « réhabilitation de l’espace urbain », « restauration et réhabilitation du patrimoine », « restauration et réhabilitation des lieux de culte », et de « renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina ».