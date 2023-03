La chorale Les Voix du Chœur donne rendez-vous aux mélomanes pour célébrer le patrimoine musical marocain le jeudi 16 mars 2023 au Théâtre national Mohammed V de Rabat.

Un concert exceptionnel, qui saura plaire tant aux amoureux de la musique marocaine traditionnelle qu’aux néophytes.

Après le franc succès qu’a connu son dernier concert « Alchimie I », la chorale des Voix du Chœur s’est produite à guichets fermés. La chorale est de retour pour fédérer toutes les générations présentes autour d’un répertoire marocain riche et varié.

Un répertoire accessible et entrainant

Les Voix du Chœur proposent autant un répertoire tiré du patrimoine marocain que de la scène actuelle contemporaine.

Ce concert sera particulièrement varié puisque la chorale réinterprètera les œuvres de Nass el Ghiwane, Lamchaheb, Maati Belkacem, Houcine Saloui, Izenzaren, Hatim Ammor et bien d’autres chefs d’œuvres marocains.

À propos de la chorale Les Voix du Chœur,

Sous la direction du Chef de Chœur Rabii Merouane, plus de 60 choristes de différentes nationalités, accompagnés d’un orchestre talentueux, célébreront notre patrimoine musical commun à travers des œuvres innovantes qui mêlent notre répertoire local à des compositions et des arrangements polyphoniques occidentaux exclusivement créés par nos talentueux compositeurs Achraf Sbai, Idriss Lamarti, et Mehdi Aourarh.