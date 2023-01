Sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce, LOOP For Science & Technology organise la compétition internationale FIRST® LEGO® League Open International Morocco 2023, à Marrakech du 18 au 21 mai 2023.

Pour la première fois au Maroc et en Afrique du Nord, et pour la deuxième fois sur une terre africaine, sera organisée cette compétition internationale rassemblant pour cette édition 60 équipes de jeunes âgés entre 9 et 16 ans, venant de plus de 50 pays.

Cette édition qui présente un moment phare de la saison 2022-23 et qui s’inscrit sous le thème des énergies renouvelables “SUPERPOWEREDSM” verra les équipes participantes proposer des solutions innovantes liées à la production, le stockage, le transport et l’utilisation de l’énergie.

“Accueillir la FIRST LEGO League Open International au Maroc est un vrai honneur pour nous et une consécration pour les efforts de nos équipes et volontaires durant toutes ces dernières années, où le Maroc a été dignement représenté lors des différentes compétitions internationales auxquelles nous avons participé et gagné des prix”, avance Laila Berchane, Présidente de l’association LOOP For Science & Technology.

Elle continue : “Nous invitons les partenaires nationaux, publics et privés, à nous rejoindre pour l’organisation de ce grand événement qui rassemblera plus de 700 personnes sur 4 jours à Marrakech, afin de contribuer encore plus au rayonnement du Maroc à l’international et à la promotion de l’éducation STEAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques), pour faire face aux challenges actuels et futurs de notre planète. D’ailleurs la thématique de cette année est en phase avec le processus de transition énergétique dans lequel le Royaume du Maroc est inscrit, et c’est une excellente opportunité pour plus de rayonnement à l’international”.