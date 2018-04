Infomediaire Maroc – 58 états membres du Conseil Exécutif de l’UNESCO ont approuvé, à l’unanimité, la décision d’établir un partenariat officiel avec la ‘‘Fondation Esprit de Fès’’. Une consécration pour la Fondation qui a pour objet d’initier, de coordonner, d’organiser et d’accompagner les projets culturels à même de favoriser le rayonnement de Fès.

Pour rappel, cette année, la 24ème édition du Festival de Fès célébrera le renouveau de la Médina de Fès qui a connu une profonde restauration à travers la thématique ‘‘Les Savoirs Ancestraux’’. Ainsi du 22 au 30 juin, le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde fera le lien, dans cette nouvelle édition, entre un héritage artisanal exceptionnel dont la pierre angulaire demeure la spiritualité et un savoir-faire et une création uniques et réunira plus d’une vingtaine de pays.

Le Forum se tiendra en parallèle du 23 au 25 Juin et verra la participation de plusieurs chercheurs, écrivains et philosophes qui mettront en exergue la tolérance et le vivre ensemble à travers les Arts et la Musique.

Rédaction Infomediaire.