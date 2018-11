Infomediaire Maroc – Une réception a été offerte, jeudi soir à Dubaï, pour promouvoir la candidature du Maroc pour un nouveau mandat au Conseil de l’Union internationale des Télécommunications (UIT).

Il s’agit également d’une occasion pour appuyer la candidature du Marocain Hassan Talib, chef de division du contrôle technique à l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), au poste de membre de la commission des radiocommunications à l’UIT.

Au cours de cette réception, qui a eu lieu à l’occasion de la 20ème Conférence de plénipotentiaires de l’UIT, des exposés ont été donnés pour mettre en avant les atouts et la pertinence des deux candidatures marocaines.

Cette cérémonie, rehaussée par la présence du secrétaire général de l’UIT, Houlin Zhao, a été présidée par l’ambassadeur du Maroc aux Emirats Arabes Unis, Mohamed Ait Ouali, qui conduit la délégation marocaine participant à la 20ème Conférence de plénipotentiaires de l’UIT.

La délégation marocaine est composée des membres de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et des représentants de l’ANRT et du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc aux Emirats Arabes Unis a passé en revue les différents chantiers et réalisations accomplis par le Royaume dans le secteur des télécoms.

Selon le diplomate marocain, le Maroc a fait des nouvelles technologies de l’information et de la communication un pilier du développement économique et social durable, à la faveur notamment du Plan Maroc numérique.

Depuis qu’il a intégré le Conseil de l’UIT, le Maroc a constamment contribué de manière agissante à la gestion et au fonctionnement des différents organes de cette institution internationale, selon une approche consensuelle et prônant l’ouverture sur toutes les parties prenantes, a-t-il poursuivi.

De son côté, le SG de l’UIT a souligné que le Maroc n’est pas étranger à l’Union, le Royaume ayant contribué durant des années au fonctionnement de ses différentes structures.

Le Maroc avait également abrité une conférence de l’UIT à Marrakech, a-t-il ajouté, appelant à apporter tout le soutien aux deux candidatures marocaines.

La 20ème Conférence de plénipotentiaires de l’UIT, qui se poursuit jusqu’au 16 novembre, se tient tous les quatre ans afin d’ajuster la stratégie de l’UIT en fonction notamment des évolutions des technologies télécoms et des technologies de l’information et de la communication (TIC).

L’UIT est une institution spécialisée des Nations Unis (ONU) pour les télécoms et les TIC. Elle a pour mission d’aider le monde à communiquer, et ce dans trois secteurs fondamentaux: les radiocommunications, la normalisation et le développement.

