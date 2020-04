Un total de 6 303 ressources pédagogiques ont été mises en ligne par les établissements relevant de l’Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès à la date du 14 avril, afin de réduire l’impact de la crise du Covid19, a indiqué le président de l’UMI, Hassan Sahbi.



Ces supports comprennent 5.328 ressources sous forme PDF, PPT et Word, 661 vidéos et 314 capsules audio, a-t-il précisé à la MAP, soulignant que ‘’tous les enseignements sont assurés à 100pc au niveau de l’Université Moulay Ismail’’.



‘’Ces ressources numériques pédagogiques permettent d’assurer la continuité des enseignements par l’accès à des cours en ligne via des plateformes d’enseignement à distance et de transcrire les différentes activités pédagogiques, dont les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques, en supports numériques’’, a-t-il ajouté.



Sahbi a fait savoir que toutes ces ressources sont mises en ligne sur la plateforme e-learning Moodle de l’Université, avec la création de classes virtuelles pour les étudiants de licence professionnelle, de Master et de Bachelor, notant qu’il a été procédé aussi à l’enregistrement de séquences pédagogiques en vue de leur diffusion sur la chaîne de télévision nationale Arriyadia et les radios régionales.



Il a rappelé que suite à la décision du ministère de tutelle visant à suspendre l’enseignement en présentiel et fermer l’ensemble des établissements universitaires du territoire devant les étudiants à partir du lundi 16 mars 2020, l’UMI a mis en place immédiatement les modalités permettant d’assurer la continuité des activités pédagogiques, de recherche et des services en vue de sécuriser le parcours universitaire de ses étudiants, relevant que plus de 95pc des étudiants ont accès aux plateformes d’enseignement à distance de l’Université.



Sahbi a, par ailleurs, fait part des mesures de prévention contre la pandémie covid-19 adoptées par la présidence et les différents établissements de l’Université, dont la mise en place d’une cellule de pilotage Covid-19, des actions de sensibilisation pour mieux informer toutes les composantes estudiantines et personnel administratif et technique, à travers les différents supports, l’organisation de journées de sensibilisation avec la participation d’experts du ministère de la santé, d’acteurs de la société civile et d’enseignants-chercheurs et la suspension des activités et manifestations scientifiques.



Le président de l’UMI a également souligné que pour assurer un fonctionnement efficace de l’Université, il a été procédé à l’adoption du télétravail partout où c’est possible et la mise en place d’un dispositif de communication adapté en tant qu’interface efficace entre l’Université et ses composantes, outre la mise en place d’une cellule de communication de soutien psychologique à distance assurée par des experts en psychologie de l’Université, afin d’assurer des canaux d’écoute, de soutien et de conseil au profit des étudiants et les aider à mieux surmonter toute souffrance et anxiété.