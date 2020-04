Un total de 4 714 ressources pédagogiques a été mis en ligne par les établissements relevant de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA) à la date du 9 avril, dans le cadre des efforts visant à réduire l’impact de la crise du Covid19.

Ces supports, produits suite à la décision du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique de suspendre les cours tout en garantissant la continuité pédagogique à travers l’enseignement à distance, comprennent 4 011 ressources sous forme PDF et PPT, 329 vidéos et 374 capsules audio, précise l’USMBA dans un communiqué.

L’université assure que ces résultats n’auraient pas été atteints sans les efforts déployés par le personnel enseignant et les équipes administratives et techniques de la présidence et des différents établissements, notant que cette opération a été continuellement encadrée à travers des réunions en visioconférence, afin de renforcer la mobilisation, de surmonter les difficultés éventuelles et d’assurer la continuité de l’opération pédagogique.

Le président de l’USMBA, Redouane Mrabet, a, à cet égard, mis en avant les sacrifices consentis par le corps professoral et administratif, tout en invitant les étudiants à consulter ces supports numériques et à en profiter en interaction avec leurs enseignants.

Le ministère de tutelle avait annoncé la suspension des cours du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, privés ou publics.

Cette décision s’inscrivant dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Coronavirus “Covid-19” est applicable à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics et privés, les établissements de formation des cadres ne faisant pas partie d’universités, les écoles et les centres de langues relevant des Missions étrangères et les centres de langues et ceux de soutien scolaire privés.

Selon le ministère, la décision de suspension des cours représente une mesure préventive visant à protéger la santé des élèves, des stagiaires, des étudiants, des cadres administratifs et pédagogiques exerçant dans les établissements d’enseignement et tous les citoyens, l’objectif ultime étant de lutter contre la propagation du virus Corona, déclaré comme une “pandémie” d’envergure mondiale par l’OMS.