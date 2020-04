La Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université Hassan Il de Casablanca a mobilisé ses compétences scientifiques, en collaboration avec un partenaire industriel, l’entreprise « BG PARTNERS » et la Société Marocaine d’Hygiène Hospitalière (SMHH) et ce pour développer un prototype d’équipement de désinfection de personnes par passage (type tunnel) dénommé AMANWAY.

Ce projet fera appel, en termes d’ingénierie, à toutes les compétences académiques et forces vives des ét ablisseme nts de l’Université Hassan Il de Casablanca et s’inscrit dans le cadre d’une recherche multidisciplinaire dans les domaines en relation avec la pandémie actuelle du “COVI0 -1911 en relation avec

la thématique : « Quelles recommandations scientifiques pour gérer la période de transition et permettre un retour au plus tôt à la situation normale dans notre pays?».

Le « Tunnel de Désinfection AMANWAY » est un dispositif de désinfection individuelle par passage à travers un tunnel équipé d’un système d’émission d’un produit à large spectre de décontamination bactéricide et virucide.

Par passage individuel rapide, la désinfection se fait à travers la diffusion, par brumisation à basse pression, d’un produit désinfectant dont le débit et la taille des particules sont paramétrables. Le déclenchement de !a désinfection est automatique et précis. Le projet de recherche permet d’aborder tous les aspects d’une réalisation normalisée des différentes composantes de l’équipement.

Tous les paramètres de conception de la structure en termes de forme, de taille, de nature des matériaux utilisés, des systèmes de mise en marche/désinfection/sécurité ont été pris en considération dans la conception du prototype de telle sorte à assurer une efficacité optimale de cet équipement.

Le prototype réalisé répond à des normes mécanique, élec trique, composite pour ce qui est de la structure en elle-même et à des normes chimique et bactériologique pour ce qui est du produit de désinfection util isé.

Enfin cet équipement est adapté et adaptable pour des environnements divers comme les hôpitaux, les administrations, les hyper marchés, les comple, es sportifs, les hôtel s, les résidences, les entreprises, etc…. avec des option s modulables et spécifiques.

Le Tunnel de Désinfection AMANWAY , a été conçu pour venir en renfort aux autres mesures barrières de lutte contre la propagation du virus. Il convient de noter qu’il ne les remplace pas et qu’il reste important de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination