L’entreprise “Yassir”, spécialisée en solutions mobiles innovantes, vient de lancer, en collaboration avec une communauté de médecins volontaires, une plateforme gratuite de téléconsultation permettant aux citoyens d’interagir avec les professionnels de la santé sans se déplacer.

L’objectif de cette action est de rendre le conseil médical plus accessible durant cette période de crise ainsi que continuer à contribuer aux efforts du Maroc dans la lutte contre la propagation du covid-19, indique l’entreprise dans un communiqué.

Cette plateforme gratuite de téléconsultation, accessible sur le site internet : https://yassir.ma/teleconsultation/, met en contact des médecins avec des patients voulant s’assurer de leur bon état de santé explique-t-on, soulignant que l’objectif de la démarche est d’aider ceux qui ont besoin de consulter un médecin sans avoir à se déplacer, diminuant ainsi le risque de contamination.

Et de noter que cette action n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide précieuse des médecins volontaires qui ont répondu à l’appel de l’entreprise sans aucune hésitation.

La liste comprend des médecins généralistes, pédiatres, diabétologues, dentistes ainsi que des psychiatres, psychologues et addictologues pour prendre soin de la santé mentale des personnes durant cette période de confinement. Des vétérinaires ont également répondu présents afin de répondre aux questions concernant les animaux. “La responsabilité sociale est l’un des piliers les plus importants de notre entreprise et, à ce titre, nous considérons que c’est notre devoir national d’utiliser notre plateforme pour contribuer aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus”, a souligné le directeur générale de Yassir au Maroc, Rachid Moulay El Rhazi, cité dans le communiqué.

“Notre équipe travaille très dur pour atteindre cet objectif à travers plusieurs actions”, a-t-il soutenu, faisant observer que l’entreprise a commencé par l’action de désinfection des taxis, suivie par la mise en place dans le site d’un outil pour informer les citoyens sur l’évolution du covide-19 au Maghreb et maintenant elle lance une plateforme gratuite de téléconsultation médicale.

“Je reste persuadé qu’ensemble nous arriverons à surmonter cette période difficile grâce aux initiatives citoyennes des entreprises et de nos communautés sans oublier l’effort colossale de notre gouvernement “, a-t-il insisté. Selon la même source, durant les jours qui viennent, l’entreprise continuera à élargir le nombre de spécialités médicales disponibles sur le site pour répondre aux besoins de tous les patients.