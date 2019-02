L’Université Mohamed V de Rabat accueille, ce 15 février, la cérémonie de lancement du pôle Structuration et Accompagnement de l’Entrepreneuriat Etudiant au Maghreb (pôle SALEEM), projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ERASMUS+.

Cette expérience pilote conduite à l’Université Mohammed V de Rabat et à l’Université Hassan II de Casablanca en partenariat avec HEM Business School, a pour objectif de mettre en place un pôle d’accompagnement, le pôle SALEEM, pour les étudiants désireux de se former à l’entrepreneuriat et à l’innovation en vue de concrétiser leurs projets de création d’entreprise. Le pôle SALEEM, ouvert sur l’écosystème socio-économique, ancré dans le territoire, associe établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs), acteurs économiques, réseaux associatifs et agences d’emploi.

Officialisé au Maroc en décembre 2018, le Statut National de l’Etudiant Entrepreneur s’adresse aux étudiants des établissements universitaires publics et privés reconnus par l’Etat, inscrits en dernière année de formation d’un diplôme (Licence, Master). L’adhésion au Statut National de l’Étudiant Entrepreneur (SNEE) permet aux étudiants d’intégrer un projet de création d’entreprise à leur parcours universitaire. Ce projet sera comptabilisé dans les crédits de la formation initiale, se substituant au stage, au projet de fin d’études ou à certains modules d’enseignement.

L’étudiant admis au dispositif SNEE aura accès à une formation orientée vers la construction d’un projet entrepreneurial et un accompagnement tripartite par un enseignant de l’établissement d’origine de l’étudiant, un mentor externe entrepreneur et un professionnel des réseaux d’accompagnement.

Cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne, le projet SALEEM est mis en œuvre par un consortium de 14 partenaires de 5 pays (Maroc, Tunisie, France, Belgique, Roumanie). L’Agence Universitaire de la Francophonie coordonne le projet et en assure la gestion technique, administrative et financière.

