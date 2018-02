Infomédiaire Maroc – Une convention-cadre de partenariat a été signée, à Marrakech, entre l’Université Privée de Marrakech (UPM) et l’Institut des hautes études des communications sociales (IHECS) en Belgique. Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du programme Licence et Master en Journalisme de l’UPM et porte sur la coopération en matière d’enseignement, de recherche dans le domaine de la communication et du journalisme.

Elle ouvre désormais la voie de la collaboration entre les 2 établissements, permettra l’échange des expériences et des expertises, et facilitera la mobilité entre les étudiants et enseignants des deux établissements d’enseignement supérieur.

Rédaction Infomédiaire