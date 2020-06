L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès occupe la première place au Maroc et la dixième en Afrique, selon les résultats du classement international des jeunes universités publié, cette semaine, par ‘’Times Higher Education University ranking (THE)’’. Sur un total de 414 universités concernées, L’USMBA apparait dans la catégorie 201-250 (215ème précisément). Dans le paysage universitaire marocain elle occupe toujours la première place, comme elle l’était d’ailleurs dans les autres classements publiés par le THE en 2019 et 2020 (classement mondial des universités et classement des universités des pays émergents).

En Afrique, elle est devancée par quatre universités égyptiennes, trois sud-africaines, une nigériane et une algérienne. Dans le monde arabe, l’Université de Fès occupe la 14ème place.

‘’Ce classement international (universités de moins de cinquante années d’âge) illustre, encore une fois, le leadership scientifique et académique de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah et la reconnaissance internationale de ses performances’’, estime l’USMBA dans un communiqué.

Depuis son apparition dans ces classements, l’USMBA ‘’améliore progressivement ses scores’’.

‘’Aujourd’hui, elle a obtenu la note maximale de 53,2 pour l’indicateur des citations, qui relate l’importance, l’originalité et l’innovation des résultats de recherches publiés par ses chercheurs. Cet indicateur était égal à 40,8 en 2019. L’université a aussi connu une évolution positive concernant l’indicateur formation, qui est passé de 29,3 en 2019 à 33,3 en 2020’’, explique-t-elle, notant que ces scores sont ‘’remarquables par le fait qu’ils sont les meilleurs à l’échelle nationale et aussi par la tendance positive qu’ils illustrent pour l’évolution de l’université en comparant 2020 et 2019’’.

Selon elle, la reconnaissance internationale de ce prestigieux classement a des incidences positives multiples pour la crédibilité des services de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, la qualité de ses produits, l’employabilité de ses lauréats dont on atteste les compétences et son ouverture sur son contexte socio-économique. ‘’La stratégie de l’université renforce tout ce qui peut en faire un excellent campus de recherche et d’innovation et met en œuvre des actions très prometteuses pour l’avenir comme la restructuration des laboratoires et leur accréditation (2020-2025), la mise en place d’une politique transparente de motivation et de soutien à la recherche, réconfortée par des décisions du conseil de l’université, qui mettent en œuvre une panoplie de mesures motivantes à l’innovation, l’ouverture et la visibilité internationale des enseignants chercheurs et des doctorants’’, ajoute-elle.

Créée en 1975, l’USMBA compte 13 établissements d’enseignement supérieur, un institut des sciences du sport et sept centres communs. Ils sont répartis sur quatre sites universitaires : Agdal-Fès, Saïs-Fès, Bensouda-Fès et Taza. Un cinquième campus est en cours de création à Taounate.