Infomédiaire Maroc – Le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Abdeslam Bekrate, s’est enquis de l’état d’avancement des travaux réalisés dans le cadre du programme de réhabilitation urbaine de la ville axé principalement sur la création de nouveaux espaces verts et sportifs.

Ce programme concerne tout principalement la réhabilitation du boulevard Mohammed VI doté d’un budget de 62,64 millions de dirhams pour le financement de la construction de huit terrains de football de proximité en gazon synthétique, trois autres terrains multi-sports, ainsi que six nouvelles places publiques, cinq fontaines d’ornement et cinq parcs de loisirs pour enfants.

Dans une déclaration, Hatem Saïd, responsable du service de l’urbanisme à la municipalité de Béni Mellal, a indiqué que les travaux de réhabilitation du boulevard Mohammed VI qui ont débuté il y a onze mois sur une longueur de six kilomètres et devant être achevés d’ici à trois mois, s’inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du programme de réhabilitation urbaine de la ville visant à répondre aux attentes des habitants et à améliorer l’attractivité de la ville, chef-lieu de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Il a tenu à noter que les projets inscrits dans son programme sont respectueux de l’environnement, notamment au niveau de l’exploitation des ressources hydriques avec l’adoption d’un système d’arrosage automatique performant et économique.

Pour sa part, Abderrahim Seddak, technicien municipal, a souligné que ce programme de réhabilitation lancé en partenariat avec d’autres départements ministériels et partenaires, vise principalement à réaménager les trois entrées de la ville en direction de Marrakech, réhabiliter le site touristique Aïn Asserdoun et électrifier et réhabiliter plusieurs artères de la ville pour un coût total de 440 MDH.

De même, le président du conseil municipal de Béni Mellal, Ahmed Chada a indiqué que le taux de réalisation de la première phase de ce programme est aujourd’hui de 90 pc, ayant principalement porté sur l’assainissement liquide, l’éclairage public ainsi que la réhabilitation de certains quartiers dégradés et sous-équipés.

Il a précisé que les travaux d’une durée de trois années, ont concerné la réhabilitation et le réaménagement des entrées de la ville ainsi que son circuit touristique, outre la mise à niveau du réseau de l’éclairage public délaissée, selon lui, pendant près de 30 ans, ainsi que l’aménagement des espaces verts, particulièrement au niveau du jardin public Tamguenount et le circuit touristique Aïn Asserdoun.

Quant à la deuxième tranche de ce programme, il a indiqué que les diagnostics et les études ont été réalisés et que le projet est à son phase de financement, assurant que le boulevard Mohammed VI sera l’un des beaux dans le Royaume.

Il a aussi évoqué d’autres travaux et projets lancés en vue de créer des espaces socio-culturels de proximité ainsi que des centres pour les activités associatives dans certains quartiers de la ville et ce, dans une logique de proximité et d’amélioration des prestations en faveur des populations.

Le programme de réhabilitation de la ville de Béni Mellal dont la première phase a été lancée en 2011, vise à améliorer l’attractivité économique et touristique de la ville. Cette première phase a concerné, entre autres, la réhabilitation de l’ancienne médina et sa protection contre les inondations, la réfection des routes au niveau des entrées de la ville et la route nationale no 11, la mise à niveau du réseau de l’éclairage public, la réhabilitation des boulevards Hassan II et le circuit touristique Aïn Asserdoun ainsi que la construction de cette fontaine d’ornement.

Le programme porte aussi sur la réhabilitation de certains quartiers sous-équipés, le renforcement du réseau d’assainissement liquide, la création d’une décharge publique, les espaces verts au niveau du boulevard Mohammed VI, outre la construction d’une maison de culture et d’un centre socio-culturel, la réhabilitation du stade municipal, la construction d’un marché de gros de légumes et de fruits ainsi qu’un abattoir ou encore le renforcement du réseau d’alimentation en eau potable.

Rédaction Infomédiaire